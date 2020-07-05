Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 20:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri #1

    Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması geldi çattı...

    58 puanlı Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

    Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Taylan.

    Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.

    Görüş Bildir