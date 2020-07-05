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Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 05.07.2020 - 20:00
Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması geldi çattı...
58 puanlı Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Taylan.
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.