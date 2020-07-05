Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması geldi çattı...

58 puanlı Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Taylan.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth.