Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Barış Alper
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza
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