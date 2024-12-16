Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Barış Alper

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

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Emre Çalışkan
Editor