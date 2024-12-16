Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.
Ali Sami Yen'de saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.
Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen
Trabzonspor XI: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza
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