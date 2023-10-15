Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda yendi Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadele konuk ekip sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet golleri Ebru Topçu'dan

Konuk ekip, karşılaşmanın 22. dakikasında Ebru Topçu'nun ayağından gelen penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Galatasaray, Ebru Topçu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmayı 2-0 galibiyetle tamamladı.

Alınan bu sonuçla 7. maçında 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 18 yaptı ve 3. sırada yer aldı.

Ev sahibi takım Trabzonspor ise yaşadığı mağlubiyetle 7 puanda kaldı ve haftayı 9. basamakta bitirdi.