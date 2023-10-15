Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda yendi

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk ekip sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galibiyet golleri Ebru Topçu'dan
Konuk ekip, karşılaşmanın 22. dakikasında Ebru Topçu'nun ayağından gelen penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Galatasaray, Ebru Topçu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmayı 2-0 galibiyetle tamamladı.
Alınan bu sonuçla 7. maçında 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 18 yaptı ve 3. sırada yer aldı.
Ev sahibi takım Trabzonspor ise yaşadığı mağlubiyetle 7 puanda kaldı ve haftayı 9. basamakta bitirdi.
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