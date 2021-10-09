Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u konuk edecek. Peki Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan Galatasaray, ligin 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Milli arayı boş geçmek istemeyen Sarı Kırmızılı ekip, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekipllerinden Tuzlaspor'u ağırlayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ligde daha az forma şansı bulan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Konyaspor maçına hazırlanan Aslan, evinde kazanıp moral depolamak isterken TFF 1. Lig'de sadece bir kez kaybeden Tuzlaspor ise sürpriz peşinde olacak.

Bu noktada Galatasaraylı taraftarlar, Galatasaray-Tuzlaspor maçının yayın ve saat bilgileri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Galatasaray-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Tuzlaspor maçı ile ilgili detaylar...

GALATASARAY-TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Tuzlaspor hazırlık maçı, 9 Ekim 2021 Cumartesi günü yani bugün saat 16.00'da başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, GS TV ve Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Alpaslan, Işık Kaan Aslan, Nelsson, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Assunçao, Aytaç, Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan.