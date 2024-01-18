Galatasaray - Ümraniyespor maçının ilk 11'leri Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.

ensonhaber.com

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya bu turdan dahil oldu.

Türkiye Kupası mücadelesine 3. turda başlayan Ümraniyespor ise bu etapta TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967'yi 5-1'lik skorla eledi. Kırmızı-beyazlı takım, dördüncü turda ise yine TFF 3. Lig takımı Çankaya'yı 2-1 yenerek geçti.

Tek maç üzerinden oynanacak 5. turu geçecek takım adını son 16 turuna yazdıracak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Halil

Ümraniyespor: Abdulsamed, Glumac, Cavare, Mustafa, Hasan, Siraçhan, Serkan, Diniyev, Emre Demir, Uğur Kaan, Ayman