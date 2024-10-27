Galatasaray ve Beşiktaş'tan derbi için dev prim

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Süper Lig’in 10. haftasında futbolseverler, Galatasaray ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği dev derbiye odaklanmış durumda.

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı Ali Sami Yen Stadyumu’nda ağırlayacak.

DURSUN ÖZBEK KESENİN AĞZINI AÇTI

Şampiyonluk yolunda önemli virajlardan biri olan, kazananın psikolojik olarak da büyük bir avantaj sağlayacağı kritik mücadele için hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta olağanüstü hal ilan edildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Florya'ya giderek moral vereceği takıma tıpkı Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi galibiyet halinde 1.5 milyon euro (55.6 milyon TL) ödül vadedecek.

BEŞİKTAŞ'TAN DA DEV PRİM

Derbi öncesi Ümraniye'ye takıma destek ziyaretinde bulunacak olan siyah-beyazlı kurmaylar da oyunculara, "Siz maçı kazanın gerisini bize bırakın" mesajını iletti.

Beşiktaş cephesinin bu maça özel olarak 1 milyon euro (37 milyon TL) prim düşündüğü gelen haberler arasında.