Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 06.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

Federasyon, Galatasaray Kulübü'nü ve Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Gerekçe olarak sportmenliğe aykırı açıklamalar ve hakaret olarak gösterildi.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

Kurula yapılan sevkler şu şekilde: