Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Olası senaryolar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin nefes kesen şampiyonluk yarışında düğüm bu hafta çözülebilir. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü yenmeleri halinde ligi zirvede bitirmeyi garantileyecek.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında salı günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren Galatasaray maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray puan kaybederse ne olacak? Galatasaray, Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibini bulacak.