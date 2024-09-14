Galatasaray yıllık olağan genel kurulu, 5 Ekim'de yapılacak

AA & Ensonhaber
Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, yıllık olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul toplantısı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.
YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA 12 EKİM'DE YAPILACAK
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 12 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
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