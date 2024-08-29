Galatasaray yönetimi Okan Buruk'a sahip çıktı Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ardından Galatasaray yönetimi, tecrübeli teknik direktör Okan Buruk'un arkasında durdu ve tam destek kararı aldı.

Haber Merkezi

Galatasaray'ın, Young Boys'a iki maçta yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi ve yaklaşık 950 milyon TL'lik geliri kaybetmesinin ardından, teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, Buruk'a tam destek verme kararı aldı.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Yönetim kurulu, Okan Buruk'un başarısına vurgu yaparak, "Okan hocamız bizi iki sene üst üste şampiyon yaptı. Sezon daha uzun, önümüzde yeni hedefler var. Yeni transferler oturdukça daha iyi olacağız." şeklinde açıklamada bulundu. Bu ifadelerle, Buruk'a olan güvenlerini net bir şekilde ortaya koydular.

"HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Başkan Dursun Özbek ise, "Hocamızın arkasındayız." diyerek tartışmalara son noktayı koydu ve teknik direktörlerine olan desteğini bir kez daha yineledi.

"ZOR GÜNLER BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE AŞILABİLİR"

Yönetici İbrahim Hatipoğlu da, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızı ve hocamızı korumak hepimizin görevi. Zor günler ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşılabilir. En az 2 takviye daha yapıp Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.