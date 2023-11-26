Galatasaray yönetimi olağanüstü toplanıyor
ensonhaber.com

Süper Lig'deki hakem kararları Galatasaray'ı harekete geçirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerden sıcak bir karar geldi.

Olağanüstü toplantı

Yönetim, hakem kararlarıyla ilgili pazartesi günü saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe- Fatih Karagümrük maçındaki hakem kararları ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakemler ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakkındaki açıklamaları olacak.

Galatasaray yönetimi toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.