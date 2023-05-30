Galatasaray yönetiminin şampiyonluğu getiren transfer başarısı Süper Lig'de rakiplerinin önünde şampiyon olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur, yaptıkları başarılı transferlerle takımın zafere ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray için kabus gibi geçmişti. Bir dönem küme düşme tehlikesi de yaşayan sarı-kırmızılılar Fatih Terim ile başladığı ligi Domenec Torrent ile 13'üncü sırada bitirdi. Bu gelişme Burak Elmas yönetiminin de bir anlamda sonu oldu.

Tarihler 11 Haziran 2022'yi gösterdiğindeyse Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlığa seçildi.

Dursun Özbek ve Erden Timur...

İkinci kez başkanlığa seçilen Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 103'üncü dönem başkanı oldu. Burak Elmas’ın ardından göreve gelen Dursun Özbek yönetiminde başkan vekili olarak Erden Timur büyük bir rol aldı. Şampiyon kadronun kurulmasında büyük pay sahibi olan ikili, başarısız bir sezon geçiren Domenec Torrent ile yollarını ayırıp, takımın başına Okan Buruk’u getirdi. Futbolculuk döneminde efsaneleştiği takıma geri dönen Okan Buruk’la birlikte yönetim transfere büyük bir mesai harcadı.

2022-2023 sezonunda Galatasaray, kadrosunu birçok yıldız futbolcu ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon transfer ettikleri oyuncular için toplamda 46.94 milyon euro bonservis bedeli ya da kiralama ücreti öderken, sattıkları oyunculardan veya kiralık olarak gönderdikleri oyunculardan 13 milyon euro gelir elde etti.

Yıldızlarla gelen şampiyonluk

2022-2023 sezonu, gelirler sayılmazsa Galatasaray tarihindeki en çok para harcanan dönem oldu. Ancak bu rakamlar şampiyonluğun gelmesinde büyük rol oynadı.

Mauro Icardi, Dries Mertens, Zaniolo, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan yönetim "Şampiyon olmak yıldız oyuncularla olur" sözünü de rakiplerine bir kez daha hatırlatmış oldu.