Abone ol: Google News

Galatasaray'a 23 milyon euroluk müjde

Şampiyonlar Ligi'nde 30 milyon euro geliri garantileyen Galatasaray'a bu hafta UEFA'dan 23 milyon euro ödendi. Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 16:43
Galatasaray'a 23 milyon euroluk müjde

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray, UEFA tarafından yapılan ödemeyle teselli buldu.

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 30 milyon euroyu garantileyen Galatasaray'a UEFA tarafından bu hafta 23 milyon euroluk bir ödeme yapıldı.

KATILIM ÜCRETİYLE İLGİLİ ÖDEME YAPILDI

Bu ödemeyle nefes alan kulüp, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında bir sorun yaşamayacak.

BORÇSUZLUK KAĞIDINDA SORUN YOK

Öte yandan transfere 135 milyon euro harcayan Galatasaray, kurduğu bu pahalı kadronun Avrupa'da karşılığını almak istiyor.

LIVERPOOL'U YENERSE 2.1 MİLYON EURO DAHA 

Sarı-kırmızılılar eğer kazanırsa Liverpool galibiyetinin ödül olarak karşılığı olarak UEFA'dan 2.1 milyon euro daha alacak.

Eshspor Haberleri