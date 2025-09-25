Galatasaray'a 23 milyon euroluk müjde

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray, UEFA tarafından yapılan ödemeyle teselli buldu.

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 30 milyon euroyu garantileyen Galatasaray'a UEFA tarafından bu hafta 23 milyon euroluk bir ödeme yapıldı.

KATILIM ÜCRETİYLE İLGİLİ ÖDEME YAPILDI

Bu ödemeyle nefes alan kulüp, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında bir sorun yaşamayacak.

BORÇSUZLUK KAĞIDINDA SORUN YOK

Öte yandan transfere 135 milyon euro harcayan Galatasaray, kurduğu bu pahalı kadronun Avrupa'da karşılığını almak istiyor.

LIVERPOOL'U YENERSE 2.1 MİLYON EURO DAHA

Sarı-kırmızılılar eğer kazanırsa Liverpool galibiyetinin ödül olarak karşılığı olarak UEFA'dan 2.1 milyon euro daha alacak.