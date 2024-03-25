Galatasaray'a Aurier müjdesi! Takımla çalıştı Galatasaray, milli arada Antalya Belek'te kampa girerek hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gerçekleşen son idmanda sakatlığını atlatan savunma oyuncusu Sergie Aurier takımla birlikte çalıştı.

AA & Ensonhaber

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İdman turnuvayla sona erdi

Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenman, dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Aurier idmanda yer aldı

Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün yaptığı idmanda sakatlığını atlatan Serge Aurier de takımla beraber çalışmalara başladı.

Ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan savunma oyuncusu, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılmıştı.

Deneyimli isim, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı formayla henüz sahaya çıkamadı.