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Galatasaray'a kötü haber! Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçına devam edemedi

Galatasaray'a kötü haber! Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçına devam edemedi Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının sonunda kenara geldi. Milli oyuncunun yerine ise oyuna Davinson Sanchez girdi.