Galatasaray'a kötü haber! Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçına devam edemedi

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Süper Lig'de 21. haftanın dev randevusunda üçüncü Trabzonspor ile ikinci Galatasaray karşı karşıya geldi.
Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve zirve yarışını yakından etkileyen bu müsabakada ilk yarının son dakikalarında Galatasaray'a savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi.
Yerini Sanchez'e bıraktı
Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi.
Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna girdi.
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