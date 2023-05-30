Galatasaray'da 20 futbolcu ilk kez şampiyon oldu Galatasaray'ın kadrosunda bulunan ve bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolculardan 20'si kariyerinde ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk kazandı.

Süper Lig'de en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.

Galatasaray, başkentten 4-1'lik skorla galip gelerek 3 puanla döndü ve 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.

20 isim ilk kez kazandı

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da 20 futbolcu ilk kez bir lig organizasyonunda kupa sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan ve bu sezon resmi müsabakalarda forma giyen futbolcular dikkate alındığında ilk lig şampiyonluğunu yaşayanlar şöyle:

Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.

Muslera, 6. şampiyonluğunu kazandı

Sarı-Kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi ve kaptanı Muslera, Galatasaray kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'da ayrıca, Yunus Akgün 2, Gomis 1, Emre Taşdemir de 1 kez Sarı-Kırmızılı formayla şampiyonluk yaşadı.

G.Saray kadrosunda yer alıp diğer liglerde şampiyonluk yaşayan 4 isim ise şu şekilde:

Sergio Oliveira (3), Fredrik Midtsjö (3), Mauro Icardi (2), Lucas Torreira (1), Oliveira, Porto'da, Midtsjö, Rosenborg'da, Mauro Icardi, PSG'de, Torreira ise A.Madrid'de şampiyonluk kupasını kaldırdı.