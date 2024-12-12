Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'ya zamlı sözleşme

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İç transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, genç savunmacı Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzalamasının ardından rotasını tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı'ya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

YENİ SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi olarak duyurması beklenen yeni sözleşmeye göre Abdülkerim Bardakcı, bu sezon sonuna kadar 42 milyon 500 bin TL, gelecek sezondan itibaren ise 90 milyon TL maaş alacak.

4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile toplamda 20 maçta görev alan Abdülkerim, savunmadaki sağlam performansının yanı sıra 2 gol ve 2 asist ile hücuma da katkı sağladı.

3. SEZONUNDA BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Galatasaray’daki üçüncü sezonunu geçiren başarılı savunmacı, sarı-kırmızılılarla 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak önemli başarılar elde etti.