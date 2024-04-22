Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanıyor.

AA

Süper Lig'in 34. haftasında 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Hazırlıklar sürecek

İki grup halinde 5'e 2 ile süren idmanın, koşu ve savunma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)