Galatasaray’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, iki gün izin yapacak
Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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