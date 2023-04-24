Galatasaray'da Bafetimbi Gomis affedildi Sarı-kırmızılı yönetim, Alanyaspor ile oynadığı maçtan sonra Okan Buruk'a sezon sonuna kadar forma giymek istemediğini belirten Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i affetme kararı aldı.

DHA

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü. Dursun Özbek, derbi öncesinde takıma moral vermek için tesislere gitti.

Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu da çözdü. Fransız golcünün salı günü yapılacak antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan Bafetimbi Gomis ile ilgili kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi.

"Sezonun geri kalanında forma giymek istemedi"

Okan Buruk, şunları söylemişti:

"Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek."

"Bafe niye böyle yaptı, doğrusu pek hoş değildi"

Başkan Dursun Özbek ise şu açıklamayı yapmıştı: