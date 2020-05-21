Galatasaray’da da koronavirüs testleri negatif Galatasaray'da koronavirüs testinden geçen herkes negatif çıktı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen futbol ligleri yeniden açılırken, kulüpler sezonun devam tarihinin 12 Haziran'da başlaması konusunda görüş birliğine varmıştı.

Bu gelişmeler ışığında, tüm kulüplerde koronavirüs önlemleri sıkı bir şekilde devam ediyor. Galatasaray'da da yapılan son kontrollerde, koronavirüs vakasına rastlanmadı.

GALATASARAY'DA DA HERKES NEGATİF ÇIKTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır" denildi.