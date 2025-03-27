Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Victor Osimhen kontrolden geçecek

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılılarda gergin bir bekleyiş başladı.

Milli takımlarında sakatlık problemleri yaşayan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen, oynanan karşılaşmalara devam edememişlerdi.

CİMBOM'UN 2 YILDIZI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

Nijerya'nın, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımını öne geçiren Osimhen, mücadelenin 86. dakikasında adalesinden bir sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

Davinson Sanchez ise ülkesi Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta rakip kaleci Alisson ile çarpışmış ve oyuna devam edememişti.

DERBİDE OYNAYIP OYNAMAMA İHTİMALLERİ KESİNLEŞECEK

27 yaşındaki stoper Paraguay maçının kadrosunda da yer almamıştı. FIFA'nın da yaşanabilecek travma riskinden dolayı çarpışma yaşanan oyunculara 1 hafta forma giymeme kuralı koyuyor.

İki ismin de bugün Galatasaray sağlık heyeti tarafından detaylı bir sağlık kontrolüne sokulacağı ve bu kontrollerden sonra iki oyuncunun Beşiktaş ile oynanacak derbide forma giyip giymeme ihtimallerinin netleşeceği ifade ediliyor.