Galatasaray'da derbi planı: Çifte kupayı kutlayalım

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Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle tarihinin en kolay kupasını kazanan Galatasaray'da hedef 19 Mayıs'taki derbi öncesinde şampiyonluğu garantilemek.
Sarı-lacivertlilerden maç fazlasıyla 7 puan önde olan sarı-kırmızılı takımda yönetimin planı belli oldu.
Çifte kupa kutlanacak
Süper Kupa için şimdiye kadar herhangi bir kutlama yapmayan Galatasaray'ın o tarihte oynanacak derbide çifte kupayı kutlayarak rakiplerine nazire yapmayı planladıkları öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon da şampiyonluğu derbiden sonra kutlayan sarı-kırmızılı takımın psikolojik üstünlüğü ele geçirerek rakip camianın dengesini bozmak için böyle bir plan yaptığı da gelen haberler arasında.
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