Galatasaray'da derbi planı: Çifte kupayı kutlayalım Süper Kupa'yı kazanan, Süper Lig şampiyonluğu için de maksimum 3 haftası kalan Galatasaray'da hedef belli oldu: Fenerbahçe derbisi sonrası çifte kupalı kutlama yapmak...

ensonhaber.com

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle tarihinin en kolay kupasını kazanan Galatasaray'da hedef 19 Mayıs'taki derbi öncesinde şampiyonluğu garantilemek.

Sarı-lacivertlilerden maç fazlasıyla 7 puan önde olan sarı-kırmızılı takımda yönetimin planı belli oldu.

Çifte kupa kutlanacak

Süper Kupa için şimdiye kadar herhangi bir kutlama yapmayan Galatasaray'ın o tarihte oynanacak derbide çifte kupayı kutlayarak rakiplerine nazire yapmayı planladıkları öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon da şampiyonluğu derbiden sonra kutlayan sarı-kırmızılı takımın psikolojik üstünlüğü ele geçirerek rakip camianın dengesini bozmak için böyle bir plan yaptığı da gelen haberler arasında.