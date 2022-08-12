Galatasaray’da Dries Mertens 10 numaralı formayı giyecek

Galatasaray’ın Napoli’den transfer ettiği Belçikalı oyuncu Dries Mertens, Belhanda’dan sonra boşta olan 10 numaralı formayı terletecek.

Transfer dönemini hareketli geçiren ve geçtiğimiz hafta Dries Mertens ve Lucas Torreira’yı İstanbul’a getiren ve transferlerini açıklayan Galatasaray’da Belçikalı yıldız oyuncu Dries Mertens’in giyeceği forma numarası belli oldu.

Galatasaray’ın yeni yıldız transferi Dries Mertens yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray kulübünün resmi olarak düzenlediği anketle Mertens’in forma numarasını belirledi.

Taraftarın tercihi 10 numara oldu

Galatasaraylı taraftarlar 10, 16 ve 21 forma numaralarının yer aldığı ankette oylarını kullandı. Taraftarların çoğunluğu Belçikalı futbolcunun 10 numaralı formayı giymesini tercih etti.