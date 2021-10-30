Galatasaray'da duran top seferberliği

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolculuk döneminde duran topların usta ismi olan Selçuk İnan'dan takımı çalıştırmasını istedi.

67 korner kullanan ancak henüz gol atamayan Galatasaray'da son dört senede direkt frikikten atılan gol sayısı ise sadece 1. Kaçan penaltılar ise Fatih Terim'in sabrını taşırdı.

SELÇUK İNAN OLAYA EL ATTI

Sarı-kırmızılı kulübün son 10 yılına damga vuran isimlerden olan ve artık teknik ekipte Fatih Terim'in yardımcısı olarak yer alan Selçuk İnan, gündemden düşmeyen probleme el attı.

Kariyerinde duran toptan birçok gol atan; Galatasaray'daki 59 golünün 14'ünü (yüzde 23) direkt frikiklerden bulan, korner ve serbest vuruşlardan sayısız asist yapan İnan, takımı duran top çalıştırmaya başladı.

DURAN TOPÇULAR BELİRLENDİ

Selçuk İnan, her idmanın ardından belirlenen oyuncularla en az yarım saat frikik ve serbest vuruş çalışması yapıyor. Ayrıca takımın duran topçuları da netleştirildi. Cicaldau sahada olduğunda frikik ve penaltıları kullanacak.

Kornerler için özel çalışmalar yapılıyor. Pasla başlangıç ve arka direk organizasyonları deneniyor.