Galatasaray'da Emin Bayram göz doldurdu

Galatasaray'da ilk kez Süper Lig maçına çıkan 17 yaşındaki Emin Bayram, Başakşehir karşısında oynadığı futbolla sarı kırmızılılara umut verdi.

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sakatlanması sonrası Başakşehir maçının 53. dakikasında oyuna giren 17 yaşındaki Emin Bayram, sahada kaldığı dakikalarda oynadığı futbolla dikkat çekti.

İlk kez Süper Lig'de forma şansı bulan Emin, 32 kez topla buluşurken %81 pas isabeti ile oynadı.

Maç içinde 6 kez hava topu mücadelesine giren Emin Bayram, bunların 4'ünde başarılı oldu, 1 kez de pas arasında bulundu.

TERİM: ÇOK MUTLUYUM

Fatih Terim de Emin Bayram'ın performansından memnun kaldığını belirtirken ''Maç sonucu için mutsuzum ama Emin Bayram adına çok mutluyum. Ligin hava hakimiyeti en iyi olan forvetlerine karşı iyi bir duruş gösterdi'' dedi.