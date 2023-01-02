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    Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı

    Galatasaray, zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi bir yerli sol bek oyuncusunu daha kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 11:22
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:33
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    Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı

    Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sol bek Emre Taşdemir sakatlandı.

    27 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

    Derbi öncesi sol bek sorunu

    Diğer bir yerli futbolcu Kazımcan Karataş'ın da uzun süreli sakatlığı bulunması teknik heyeti zora soktu.

    Okan Buruk'un elinde, performasından memnun olmadığı ve takımdan göndermek istediği Patrick Van Aanholt kaldı.

    Galatasaray da Emre Taşdemir sakatlandı #1


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