Galatasaray'da endişe! Manchester United maçı öncesinde zeminde sorun yaşandı Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. Bu durum Manchester United maçı öncesinde endişe yarattı.

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 40 binin üzerinde taraftarın önünde oynanan maçta Galatasaray, Alanyaspor'u konuk etti.

Mücadelenin genelinde topa sahip olan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin 37, Dries Mertens'in ise 45 ve 59, Wilfried Zaha'nın ise 70. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-0'lık skorla galip geldi.

Oyuncular zorluk yaşadı

Bu maçta ise stadın zeminindeki yer yer bozukluklar dikkatlerden kaçmadı.

Maç boyunca futbolcuların birçok pozisyonda top kontrolünde ve pas oyununda zorlandıkları gözlemlendi.

ManU maçı öncesinde endişe yarattı

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı grubun en kritik maçında İstanbul'da Manchester United ile karşılaşacak Galatasaray'da zeminin son hali endişe yarattı.

Sarı-kırmızılılar, A Grubu'ndaki 5. maçında İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek. Bu müsabaka 29 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)