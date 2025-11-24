Galatasaray'da Eren Elmalı idmana çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Isınmayla hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Union Saint-Gilloise karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

6 İSİM ANTRENMANA ÇIKMADI

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu yer almadı.

EREN TAKIMLAR ÇALIŞTI

Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı takımla çalıştı.

Eren'in durumu için UEFA ile görüşen sarı-kırmızılılar, gelecek cevaba göre hareket edecek.