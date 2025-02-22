Galatasaray'da Günay Güvenç, Muslera'yı solladı

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Galatasaray'da sezon başından bu yana tartışılan performansa imza atan Fernando Muslera, perşembe akşamı oynanan AZ Alkmaar maçında teknik direktör Okan Buruk tarafından kızağa çekildi.

Uruguaylı eldiven, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlık olmadan ilk kez yedek kulübesinde maça başladı. Onun yerine ise kaleye geçen Günay Güvenç, sergilediği performansla taraftarların takdirini kazandı.

MUSLERA'YI GERİDE BIRAKTI

Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi'nde altı maça çıktı ve 38 yaşındaki eldiven bu karşılaşmalarda 16 kurtarışa imza attı. Uruguaylı'nın gol engelleme oranı ise 0.47 olarak istatistiklere yansıdı.

İlk üç maçta Muslera'nın cezası nedeniyle kaleye geçen ve son oynanan AZ maçında da görev alan Günay ise toplamda oynadığı 4 karşılaşmada 17 kez top kurtardı.

Günay'ın gol engelleme oranı da 2.12. Günay birçok istatistikte de Muslera'yı geride bıraktı.