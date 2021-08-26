Galatasaray'da gündem: Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes

Yapılan 9 transferle sahaya süreceği isimleri büyük ölçüde şekillendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Halil ve Gedson’un da kadroya katılmasını bekliyor.

Daha önceki transfer dönemlerinin aksine Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda harcamalar yapan yeni yönetim deneyimli hocayı memnun ederken, son olarak Morutan'ın da kadroya dahil edilmesiyle takımın yüzde 80'i hazır hale geldi.

HALİL VE GEDSON İÇİN YOĞUN ÇABA

Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'i de isteyen deneyimli hoca bu iki transferin tamamlanması halinde iskeleti oluşturduklarını düşünüyor.

Halil'in takımını ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Gedson Fernandes konusunda da Benfica yönetimiyle görüşüyor. Bu iki futbolcunun transferi için ekstra mesai harcayan Burak Elmas ve kurmaylarının Terim'in ideal kadrosunu hazırlamak için her türlü fedakarlığı yapacağı belirtildi.

Bilindiği üzere Gedson ve Halil geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak oynamış ve performanslarıyla taraftarın sevgisini kazanmışlardı.

YERLİ KALECİ TRANSFERİ

Muslera'nın yaşı ve milli aralardaki yorgunluğunu da hesaba katan sarı-kırmızılılar yerli kaleci için de arayışlarını sürdürüyor.