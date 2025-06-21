Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için Lemina hamlesi

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu çalışmaları gizliden gizliye sürüyor.

Başkan Özbek, Hakan ile transfer görüştüğünü yalanlasa da temasları menajer düzeyinde Sarı-Kırmızılıların yöneticileri devam ettiriyor.

İtalyan medyasında da yer alan bilgilere göre İnter, 20 milyon euroya kadar çıkan Cimbom’dan 40 milyon euro talebini yeniledi.

HAKAN, INTER'LE GÖRÜŞÜP KOLAYLIK İSTEYECEK

Ancak transfer kulislerinde Galatasaray’ın bu işi 12 milyon euroya bitirmek istediği konuşuluyor.

Hakan Çalhanoğlu da Kulüpler Dünya Kupası sonrası kulübüyle baş başa görüşüp kolaylık isteyecek.

LEMINA'YA ALICI ÇIKTI

Öte yandan Çalhanoğlu için kaynak arayışlarına girerken takımda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Mario Lemina’ya Al Shabab’den teklif geldiği öğrenildi.

Gabonlu futbolcu mali açıdan güçlü bi öneriye sıcak bakıyor.

Galatasaray da 10 milyon euro dolayında bonservis kazanabilir.

"ZAMANLA KİMİN KİMİ KAYBETTİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Öte yandan Mario Lemina, sosyal medya platformu Instagram hesabından kafaları karıştıran paylaşımlar yaptı.

Instagram hesabındaki hikaye kısmından bir söz paylaşan Lemina, "İnsanların sana nasıl davrandığı senin değerini değil onların kim olduğunu gösterir. Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz" ifadelerine yer verdi.