Galatasaray'da Hakim Ziyech, Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmadı Galatasaray'ın yıldız ismi Hakim Ziyech yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almadı.

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Süper Lig'de 15. haftanın perdesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde açılacak.

Galatasaray ile Adana Demirspor kritik müsabakada karşı karşıya gelecek.

Bu lig maçı öncesinde ise Galatasaray'da son haftaların formda ismi Hakim Ziyech ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Riske edilmedi

Sarı-kırmızılılar, Adana temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmada Faslı oyuncusundan yararlanamayacak.

Hafif ağrıları sebebiyle son idmana çıkmayan ve Okan Buruk'un riske etmediği yıldız oyuncunun yerine Tete ilk 11'de başlayacak.

"Ziyech'in ufak bir ağrısı vardı"

Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde Hakim Ziyech'in son durumuyla ilgili şunları dedi: