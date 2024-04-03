Galatasaray'da Hakim Ziyech oyundan çıkarken sinirlendi Galatasaray'ın Hatayspor'u 1-0'lık skorla devirdiği müsabakada Faslı yıldız Hakim Ziyech, oyundan çıkarken öfkelendi ve kramponlarını yere attı.

ensonhaber.com

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de değerlendirdiği Hakim Ziyech, 68. dakikada oyundan alınmasının ardından yedek kulübesine gitti.

Kulübeye oturduktan sonra oldukça sinirli olduğu gözlerden kaçmayan Faslı yıldızın, eline aldığı kramponlarını yere fırlattığı görüldü.

Kime sinirlendiği merak ediliyor

Hakim Ziyech'in bu tepkiyi, oyundan alındığı için teknik heyete mi gösterdiği yoksa kendi performansına sinirlenip mi gösterdiği ise anlaşılamadı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 17 resmi maça çıkan Ziyech, bu maçlarda 4 gol 3 asist kaydetti.