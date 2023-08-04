Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA kadrosuna bildirildi Galatasaray, Olimpija Ljubljana için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Galatasaray'ın bildirdiği kadroda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı. Sarı-kırmızılılarda, Gaziantep FK'den transfer edilen Günay Güvenç de yeni kadroda yer aldı. Kerem Demirbay ise kadroda yer almadı. Galatasaray'ın bildirdiği kadro Kaleciler Fernando Muslera Günay Güvenç Berk Balaban Savunma Leo Dubois Angelino Kaan Ayhan Victor Nelsson Emin Bayram Abdülkerim Bardakcı Kazımcan Karataş Sacha Boey Orta Saha Fredrik Midtsjö Berkan Kutlu Sergio Oliveira Lucas Torreira Forvet Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi Dries Mertens Yunus Akgün Wilfried Zaha Nicolo Zaniolo Halil Dervişoğlu Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu B LİSTESİ Kaleci Jankat Yılmaz Savunma Ali Turap Bülbül Metehan Baltacı Orta Saha Caner Doğan Baran Aksaka Hamza Akman Efe Akman Forvet Baran Demiroğlu