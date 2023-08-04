Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA kadrosuna bildirildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray'ın bildirdiği kadroda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.
Sarı-kırmızılılarda, Gaziantep FK'den transfer edilen Günay Güvenç de yeni kadroda yer aldı.
Kerem Demirbay ise kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın bildirdiği kadro
Kaleciler
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Savunma
Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha
Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu
B LİSTESİ
Kaleci
Jankat Yılmaz
Savunma
Ali Turap Bülbül
Metehan Baltacı
Orta Saha
Caner Doğan
Baran Aksaka
Hamza Akman
Efe Akman
Forvet
Baran Demiroğlu