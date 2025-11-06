Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e nasıl kalır?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaştı.

Galatasaray ikinci yarıda Osimhen'in attığı 3 golle Ajax deplasmanından 3 puanla dönerken, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini aldı.

İLK 24 NEREDEYSE TAMAM, SIRADA İLK 8 VAR

Galatasaray, Frankfurt yenilgisinin ardından Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup ederek 9 puana ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 hafta tamamlanırken, bir üst tur hesapları da iyice kızıştı.

Galatasaray 9 puana ulaşarak ilk 24'e girme ihtimalini yüzde 89,4'e yükseltti.

ELENME İHTİMALİ BİNDE 6

Bir yandan ilk 8 hedefini de düşünen Galatasaray'da güncel durumda bu ihtimal yüzde 10'a dayandı.

Yapılan hesaplamalara göre Galatasaray'ın ilk 24 sırada yer alamama ve Şampiyonlar Ligi'nden elenme ihtimali ise binde 6.

İLK 8 İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Galatasaray'ın 4 hafta sonunda 9 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de yer almak için sınır 16 puan olarak hesaplanıyor.

17 puan toplayan takımın ilk 8'de olma ihtimali yüzde 92,4'ken 18 puan toplayan takımın ise yüzde 99,2 olarak hesaplandı.

KALAN MAÇLAR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Union SG, Atletico Madrid ve deplasmanda Monaco ve Manchester City ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar kalan maçlarında 7 puan toplaması halinde 16 puana ulaşacak ve ilk 8 ihtimalini iyice artıracak.