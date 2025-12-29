Flamengo, Filipe Luis'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

- Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
- 40 yaşındaki teknik adam ile Aralık 2027'ye kadar yeni bir anlaşma yapıldı.
- Luis yönetiminde Flamengo, bu sezon birçok kupa kazandı.
Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, 40 yaşındaki teknik adamla Aralık 2027'ye kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
KAZANDIĞI KUPALAR
Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.