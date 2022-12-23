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    Galatasaray'da ilk yolcu Haris Seferovic

    Galatasaray'da ilk yolcu Haris Seferovic

    Galatasaray, devre arası transfer döneminde istenileni veremeyen Seferovic'i gönderip yerine yerli bir golcü alacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:18
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    Sezon öncesi Galatasaray'ın Benfica'dan 1 milyon euro kiralama ücreti ve 2.3 milyon euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığı Haris Seferovic, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

    Ligde golü yok

    Ligde oynadığı 8 maçta golle tanışamayan İsviçreli forvet sadece kupada 2 gol atabilidi.

    Dün akşam Ankara Keçiörengücü ile oynanan kupa maçında da penaltı kaçıran Seferovic, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

    Buruk üstünü çizdi

    Okan Buruk'un planları arasından çıkardığı Haris Seferovic de ayrılık yönünde karar aldı.

    Seferovic ile ocak ayında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak isteyen Galatasaray yönetimi, yerli forvet arayışını hızlandırdı.

    Seferovic, Galatasaray'dan 2.3 milyon euro kazanıyor. Yönetim uygun bir anlaşma ile yollarını ayırmayı planlıyor.

    Haris Seferovic


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