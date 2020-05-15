Galatasaray'da indirim teklifi kabul edildi

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine gelirleri kesilen Galatasaray, ekonomik anlamda içine girdiği zor durumda rahat bir nefes alabilmek için futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti.
Sarı-kırmızılı yönetimin, yüzde 30'luk indirim talebine yabancı oyunculardan yalnızca Muslera olumlu dönüş yapınca, Aslan'da bu oran revize edildi.
YÜZDE 15'LİK İNDİRİMİ KABUL ETTİLER
Galatasaray yönetimi, yaşanan bu durum üzerine yeni bir indirim oranı belirledi.
Futbolcularıyla yüzde 15'lik maaş indirimi için görüşen yöneticiler, yabancı isimlerin de tamamından bu orana olumlu yanıt aldı.
BONUS MADDESİ EKLENDİ
Öte yandan futbolcularından aldıkları geri dönüşle rahat bir nefes alan sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda 23. şampiyonluğun gelmesi halinde ise indirim şartlarına bir bonus maddesi ekledi.
Galatasaray'ın zafere ulaşan taraf olması durumunda, indirimin yüzde 5'lik kısmı futbolculara geri iade edilecek ve böylece yapılan indirim yüzde 10 olmuş olacak.
YENİ MAAŞLAR
Aslan'da futbolcuların ortaya çıkan eski ve yeni maaş listesi ise şu şekilde:
Falcao: Eski maaş: 5 milyon euro Yeni maaş: 4 milyon 250 bin euro
Feghouli: Eski maaş: 3 milyon 850 bin euro Yeni maaş: 3 milyon 272 bin euro
Muslera: Eski maaş: 3 milyon 575 bin euro Yeni maaş: 3 milyon 38 bin euro
Belhanda: Eski maaş: 3 milyon 350 bin euro Yeni maaş: 2 milyon 848 bin euro
Andone: Eski maaş: 2.5 milyon euro Yeni maaş: 2 milyon 125 bin euro
Mariano: Eski maaş: 2.3 milyon euro Yeni maaş: 1 milyon 955 bin euro
Linnes: Eski maaş: 1.4 milyon euro Yeni maaş: 1 milyon 190 bin euro
Saracchi: Eski maaş: 700 bin euro Yeni maaş: 595 bin euro
Nagatomo: Eski maaş: 2 milyon euro Yeni maaş: 1.7 milyon euro
Donk: Eski maaş: 1 milyon 895 milyon euro Yeni maaş: 1 milyon 615 bin euro
Luyindama: Eski maaş: 1 milyon 50 bin euro Yeni maaş: 892.5 bin euro
Marcao: Eski maaş: 800 bin euro Yeni maaş: 680 bin euro
Seri: Eski maaş: 2.8 milyon euro Yeni maaş: 2 milyon 380 bin euro
Lemina: Eski maaş: 2 milyon 50 bin euro Yeni maaş: 1 milyon 742 bin euro
Sekidika: Eski maaş: 125 bin euro Yeni maaş: 106 bin euro
Onyekuru: Eski maaş: 650 bin euro Yeni maaş: 552 bin euro
Okan Kocuk: Eski maaş: 2.5 milyon TL Yeni maaş: 2 milyon 125 binTL
Ahmet Çalık: Eski maaş: 900 bin euro Yeni maaş: 765 bin euro
Şener Özbayraklı: Eski maaş: 6 milyon TL Yeni maaş: 5.1 milyon TL
Ömer Bayram: Eski maaş: 400 bin euro Yeni maaş: 340 bin euro
Taylan Antalyalı: Eski maaş: 2 milyon TL Yeni maaş: 1.7 milyon TL
Emre Akbaba: Eski maaş: 1 milyon 750 bin euro Yeni maaş: 1 milyon 487 bin euro
Selçuk İnan: Eski maaş: 4 milyon TL Yeni maaş: 3.4 milyon TL
Jimmy Durmaz: Eski maaş: 6 milyon TL Yeni maaş: 5.1 milyon TL
Adem Büyük: Eski maaş: 3 milyon TL Yeni maaş: 2 milyon 450 bin TL