Galatasaray'da Jakobs ve Yunus'tan haber var

Haber Merkezi
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün son durumu ortaya çıktı.
İki futbolcunun Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynayıp oynamayacakları belli oldu.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'da aşil tendonunda sıkıntı yaşayan Ismail Jakobs'un Rizespor, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması beklenmiyor.
RİSKE EDİLMEYECEK
Yunus Akgün'ün ise Rizespor maçında riske edilmemesi, AZ Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında oynaması bekleniyor.
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