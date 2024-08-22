Galatasaray'da kaptanlık krizi: Kerem Aktürkoğlu pazubantı takmadı Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Fernando Muslera'nın sakatlık geçirerek oyundan çıkması, sarı-kırmızılı takımda kaptanlık krizini ortaya çıkardı.

Haber Merkezi

Galatasaray’ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Young Boys karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında oyuna devam edemedi.

Sarı-kırmızılı takımın önemli oyuncularından Muslera, 45+6. dakikada Monteiro’nun girdiği pozisyonda açıyı kapatmak amacıyla kalesinden çıkarak ikili mücadeleye girdi.

Bu pozisyonda aldığı darbenin ardından sakatlanan Muslera, maçı tamamlayamadı ve yerini Günay Güvenç’e bıraktı.

MUSLERA’NIN YERİNE GÜNAY GÜVENÇ GEÇTİ

Muslera’nın sakatlanmasının ardından kaptanlık pazubantı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye geçti.

Deneyimli golcü, Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra takımın üçüncü kaptanı olarak görev yapıyordu.

Muslera’nın sakatlığıyla birlikte kaptanlık pazubantı Icardi’ye geçerken, bu değişiklikle ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

Geçen sezon takımın ikinci kaptanı olan Kerem Aktürkoğlu'nun neden pazubantı almadığı ise tartışma konusu oldu.

Resmi bir açıklama olmamakla birlikte, ikinci kaptanlığın Icardi'ye geçtiği şeklinde yorumlar yapıldı.

KAPTANLIKTA DEĞİŞİM: ICARDI’DEN KUTLU’YA

Icardi’nin oyundan çıkmasının ardından kaptanlık görevi Berkan Kutlu'ya geçti. Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında yaşanan gerginliklerin, Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci kaptanlık görevini Icardi’ye kaptırmasına neden olduğu iddia edildi.