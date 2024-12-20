Galatasaray'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürdü

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış