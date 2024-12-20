Galatasaray'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürdü
İHA

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor