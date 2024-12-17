Galatasaray'da Kayserispor mesaisi başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA DEVAM ETTİ
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ DEVAM EDECEK
Galatasaray, 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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