Galatasaray'da kur çıkmazı Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile 4 ay önce yıllık 2 milyon euroya anlaşma sağlayan G.Saray, dövizin artması üzerine 2 milyon TL zarara girdi.

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Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenince, kulüplerin de gelirleri maçlarla birlikte askıya alınmış oldu.

Yaşanan bu durum nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Galatasaray; futbolcularından indirim talep ederken, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş'ın ücreti nedeniyle de sıkıntıya düştü.

2 MİLYON TL ZARARDA

Sivasspor ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Mert Hakan ile 4 ay önce prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncu ile yıllık 2 milyon euroya el sıkışmıştı. Sözleşme yapıldığında Türk Lirası karşılığı baz alınacağı da dile getirilmişti.

Yıldız futbolcunun yıllık ücreti, bu tarihten sonra dövizdeki artışla 13 milyon liradan 15 milyon liranın üzerine çıktı.

Dövizdeki tırmanma sebeiyle Mert Hakan'a 2 milyon lira daha fazla ödeyecek olan sarı-kırmızılıların planları da altüst oldu.

G.SARAY İLK ANLAŞILAN RAKAMA ÇEKMEK İSTİYOR

Mevcut takımdan indirim isteyen Galatasaray Yönetimi'nin, yeni futbolculardan bu konuda talepte bulunup bulunmayacakları tartışılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılıların, Mert Hakan ile yapılan anlaşmayı en azından Türk Lirası üzerinden aralık ayındaki rakama çekmek istediği belirtildi.