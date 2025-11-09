Galatasaray'da Lucas Torreira, oyuna devam edemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaelispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan lig maçının ikinci yarısında konuk takım sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

SAKATLANDI, KENARA GELDİ

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

Müsabakada sakatlık yaşayan Torreira'nın, saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği bildirildi.

Bunun üzerine Uruguaylı futbolcunun yerine 64. dakikada Gabriel Sara oyuna dahil oldu.