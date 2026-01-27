Galatasaray'da Mauro Icardi gündemi bitmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'ye gelen ve Fatih Karagümrük maçını tribünden takip eden Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bitecek kontratını yenilemek istediği Arjantinli santrfor için tek şartı, yıllık 10 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi.

'MAAŞINDA YÜZDE 50 İNDİRİME GİT' TALEBİ

Kazancını yüzde 50 oranında düşürmesi istenen tecrübeli golcü ile sarı-kırmızılılar arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Osimhen'in yokluğunda beklenen katkıyı gösteremeyen Mauro Icardi (71), iki gol daha atması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu ünvanını alacak.

BU SEZON 10 GOL ATTI

Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 32 yaşındaki golcü futbolcu 10 gol attı ve 2 asist yaptı.