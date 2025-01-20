Galatasaray'da Michy Batshuayi için ayrılık sesleri

Haber Merkezi

Galatasaray’ın sezon başında 12 milyon euro maliyetle 3 yıllık sözleşme imzaladığı Michy Batshuayi, son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Victor Osimhen'in transferiyle 3. forvet konumuna gerileyen Belçikalı oyuncu, sahadaki formsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Son olarak Hatayspor karşısında fiziksel olarak hazır olmadığını gösteren Batshuayi, beklentilerin altında kaldı.

AYRILIK GÜNDEMDE

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Michy Batshuayi için sürpriz bir kararın eşiğinde.

Milliyet'in haberine göre; oyuncuya teklif gelmesi durumunda ayrılık ihtimali masaya yatırılacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Batshuayi, 819 dakika sahada kaldı. Belçikalı forvet, 7 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı sağladı. Ancak bu istatistikler, son dönemdeki düşüşü nedeniyle yönetimin gözünde yeterli bulunmuyor.