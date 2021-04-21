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Galatasaray'da Onyekuru sakatlandı
Galatasaray'da Heny Onyekuru, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 17:21
- Güncelleme : 21.04.2021 - 17:44
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da Henry Onyekuru, Trabzonspor maçı öncesinde sakatlandı.
TRABZON MAÇINDA YOK
Başarılı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle bordo-mavililere karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.
Devre arasından Monaco'dan kiralanan Nijeryalı futbolcu, 12 maçta 5 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.