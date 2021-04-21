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    Galatasaray'da Onyekuru sakatlandı

    Galatasaray'da Onyekuru sakatlandı

    Galatasaray'da Heny Onyekuru, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 17:44
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    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da Henry Onyekuru, Trabzonspor maçı öncesinde sakatlandı.

    TRABZON MAÇINDA YOK

    Başarılı futbolcunun, sakatlığı nedeniyle bordo-mavililere karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Devre arasından Monaco'dan kiralanan Nijeryalı futbolcu, 12 maçta 5 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

    Galatasaray da Onyekuru sakatlandı #1

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