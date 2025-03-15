Galatasaray'da prim krizi çözüldü

Haber Merkezi
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğini perçinledi.
Sarı-kırmızılılarda yönetimin bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir hamle yaptığı belirtildi.
GALİBİYET PRİMLERİ HESAPLARA YATTI
Buna göre başkan Dursun Özbek liderliğindeki Galatasaray yönetimi, futbolcuların 2024-2025 sezonunda kazandığı 200 milyon TL'lik galibiyet primini hesaplara yatırdı.
ALACAKLARI KALMADI
Bir süredir primlerini alamadıkları gerekçesiyle tepkili oldukları iddia edilen futbolcuların, prim özelinde herhangi bir alacağının kalmadığı aktarıldı.
Ayrıca 2 ay geriden gelen maaş ödemelerinin de mart sonuna kadar yapılacağı belirtildi.
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