Galatasaray'da prim krizi çözüldü
Haber Merkezi

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğini perçinledi.

Sarı-kırmızılılarda yönetimin bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir hamle yaptığı belirtildi.

GALİBİYET PRİMLERİ HESAPLARA YATTI

Buna göre başkan Dursun Özbek liderliğindeki Galatasaray yönetimi, futbolcuların 2024-2025 sezonunda kazandığı 200 milyon TL'lik galibiyet primini hesaplara yatırdı.

ALACAKLARI KALMADI

Bir süredir primlerini alamadıkları gerekçesiyle tepkili oldukları iddia edilen futbolcuların, prim özelinde herhangi bir alacağının kalmadığı aktarıldı.

Ayrıca 2 ay geriden gelen maaş ödemelerinin de mart sonuna kadar yapılacağı belirtildi.

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Can Badak
Editor